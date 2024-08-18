加油要快！台灣中油宣布19日凌晨零時起汽油價格每公升調漲0.2元、調整後，92無鉛汽油每公升30.1元、95無鉛汽油每公升31.6元、98無鉛汽油每公升33.6元，創去年10月23日以來，近10個月新高。不過柴油調降0.6元，超級柴油每公升來到27.7元。

台灣中油表示，因中東地緣政治情勢轉趨緊繃，市場擔心伊朗與以色列若爆發衝突，恐影響波斯灣地區原油出口，導致國際油價上漲。浮動油價調整原則之調價指標7D3B周均價上漲3.72美元，新台幣兌美元匯率升值0.243元，漲幅為3.26％。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本周參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲1.3元及1.7元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各吸收0.5元及1.7元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25％調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.6元。平穩雙機制啟動，汽、柴油各共吸收1.1元及2.3元，國內汽油實際每公升價格調漲0.2元、柴油調降0.6元。

本周依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元及1.5元），調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各應調整的1.1元及2.3元均由台灣中油吸收，累計至7月底止，台灣中油共吸收約204.09億元。