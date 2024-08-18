大人小孩最愛的英國柏靈頓熊回來了！擁有超高評價的《柏靈頓熊》系列電影，即將在明年春節連假帶來全新續集《柏靈頓：熊熊去秘魯》，這次柏靈頓熊來到祕魯的退休熊之家，拜訪他親愛的露西姑姑，他們與布朗一家又再次被捲入一起神秘事件，前往亞馬遜雨林和秘魯的深山之中，展開一場華麗的冒險之旅。

由英國知名作家麥可龐德所創作的經典兒童文學角色，柏靈頓熊是不少人共同的童年回憶。它頭戴紅帽子，身穿藍色大衣、拎著一只老舊的行李箱，手上還帶著最愛的橘子果醬，就像一位彬彬有禮的英國紳士。內心充滿溫暖正能量的柏靈頓熊，感動全世界好幾個世代的大人小孩，在台灣這隻可愛的絨毛倫敦熊也曾經掀起一股風潮，許多人狂灌咖啡集點就為了把牠從便利超商抱回家。

預告片中，大家熟悉的萌呆柏靈頓熊又回來了，連在證件快照機亭裡也能搞得一陣混亂，究竟牠能不能與快樂夥伴順利抵達祕魯亞馬遜雨林，令人相當期待。除了身穿藍色大衣的毛茸茸巨星之外，《柏靈頓：熊熊去秘魯》更找來了演技派明星奧莉薇雅柯爾曼與安東尼奧班德拉斯，一同加入這場瘋狂的旅程。

《柏靈頓：熊熊去秘魯》將於明（2025）年1月29日（三）在台上映。