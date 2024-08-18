遭竊的電纜。（翻攝畫面）

李文正翻攝

46歲朱姓男子8月9日清晨潛入文山區一處工地內偷竊電纜線，警方接獲報案後，掌握朱男身分及特徵，在工地周邊加強監控埋伏，朱男隔日再次下手犯案之際，與在場承包商一同逮捕朱男嫌，訊後依刑法竊盜罪嫌移請地檢署偵辦。

朱男辯稱因該處工地承包商積欠他工資，負氣潛入該建築工地內偷竊電纜，事後雖發現自己偷竊的工地並非積欠工資的承包商，試圖狡辯卻遭警方識破，當場被捕依法送辦。

警方呼籲，遇勞資糾紛應循合法途徑解決，切莫因一時衝動觸法，警方絕不容許也絕不放任何挑戰公權力之行為，切莫以身試法。