蔡旻佑近日在陸綜《披荊斬棘的哥哥》挑戰唱跳演出〈Why Why Why〉，讓向來是抒情形象的他壓力超大，苦笑說：「三天三夜到三更半夜跳舞不能停歇，跳到懷疑人生。在參加沒日沒夜的鐵人三項。參與兩個唱跳舞台，真的一刻不得閒、沒有睡眠時間，公演當天的我根本魂飛魄散。」

蔡旻佑歷經舞蹈考核成功出線，成功代表哥哥組出戰、攜手高卿塵、慶憐、袁成杰組成限定男團唱跳舞曲〈Why Why Why〉，為此犧牲72小時睡眠，用盡全力拚命練習，體力透支讓身體一度傳出警訊，「連續72小時沒睡、一直跳舞的結果就是走路一直覺得在地震，講話耳鳴一直聽到有人在合音，眼神渙散、黑眼圈怎麼遮都遮不住、黑到下巴去，雙腿早已不是自己的，腳底板酸到爆，tshirt上的汗漬形成年輪，濕了又乾乾了又濕」。

蔡旻佑近日在陸綜挑戰唱跳演出。（ 人見人愛娛樂提供）

更可怕的是連嗓子都出事，他直呼：「最令我崩潰的是公演當天失聲，吃什麼保健品和喉糖都無效，只能抓住公演節目換場等待時間趕緊小睡，看能不能一點一點恢復狀態。真的就是靠意志力在撐。現在想起來還真不知道自己是怎麼熬過來的。」

蔡旻佑錄製期間住進宿舍跟哥哥弟弟們相處，與焦邁奇、高卿塵、井朧、石凱成為室友，他爆料最受不了的就是弟弟們的生活習慣，包括東西隨便放、整個洗手台洗漱用品四散，但礙於這次公演根本沒時間回房好好睡，之後才有較多時間互動，大家感情越來越融洽，他打趣說：「他們真的好吵，還一直玩誰說話誰就是狗，汪汪叫這種幼稚的遊戲，真的很傻眼，但也因此原本忙了一整天的緊繃心情跟著輕鬆起來了。」