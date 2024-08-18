民進黨台北市議員林延鳳表示，台北市長蔣萬安為蹭選手人氣，在信義區舉辦時尚派對，活動經費高達146萬。（本報資料照片／劉瑋晴台北傳真）

巴黎奧運落幕，台灣選手獲得2金5銅的佳績。為此，台北市政府於16日在信義區香堤廣場舉辦「巴黎奧運英雄時尚派對」，讓選手與民眾零距離互動。然而，活動引發了爭議，議員批評體育局濫用「限制性招標」，違反採購規定，甚至恐涉及圖利罪。體育局表示，本次活動依據《政府採購法》委託專業廠商辦理，所有程序均符合法規，並無圖利特定廠商的嫌疑。

民進黨台北市議員林延鳳表示，台北市長蔣萬安為蹭選手人氣，在信義區舉辦時尚派對，活動經費高達146萬，並以「限制性招標」處理採購，決標日期距活動僅一天，這種「光速採購」罕見且引發疑慮。

林延鳳指出，《政府採購法》所稱「主管機關」是指行政院工程會，而非體育局，此次以「限制性招標」處理採購可能是體育局誤解條文所致，且工程會對此條款的解釋通常僅限於因中央修法導致契約需變更，如工時縮短或基本工資調升等情況，才得以進行「限制性招標」。因此，此次採購程序缺乏法規依據，甚至可能涉及圖利特定廠商。

林延鳳說，若要表揚奧運選手的高度，不可能在15萬元的小額採購額度內完成，若非拆標為多個小額採購案，就是挪用其他計畫預算，這種行為與財政紀律背道而馳。最終選擇「限制性招標」方式處理，可能冒著違反採購法與圖利罪的風險。

體育局回應，歷年來均為重大賽事優秀表現選手舉辦慶賀活動，今年巴黎奧運結束後，根據選手及教練的時間安排，定於8月16日舉行時尚派對，並依據《政府採購法》委託專業廠商辦理，所有程序合乎法規。

體育局進一步說明，此次活動按照「中央機關未達公告金額採購招標辦法」規定，由本局首長或授權人員核准後，得採限制性招標，無需報請行政院工程會認定，且在活動前完成議價與決標，整個過程合法合規，無圖利特定廠商之嫌。

體育局強調，此次活動規劃的初衷在於獎勵本市優秀運動選手，並滿足市民參與奧運熱潮的期望，進一步鼓勵更多選手爭取榮譽，藉此提升台北市的運動風氣。希望各界能以具體行動支持體育發展，共同為運動產業注入正能量。