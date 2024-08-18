於中元節前夕，蘆竹警分局備妥豐盛的祭品，遵循傳統古禮舉辦中元普渡祭拜儀式，由分局長林鼎泰率全體同仁，以虔誠恭敬之心，祭拜天地鬼神，同時緬懷先人，並共祝地方安定繁榮，期盼轄區治安良好、交通順暢、民眾出入平安，更祈願所有警察同仁及其家人平安吉祥。

而這場莊嚴而溫馨的儀式，遵循傳統古禮而整個儀式最畫龍點睛的部分就是「道士」引導，「道士」是祭祝傳統中，無論是神明崇拜、祖先祭祀或是婚嫁喪葬方面不可或缺的一角，蘆竹分局行政組的呂承叡，平時喜歡傳統文化，擔任公職前，參與地方上大小祭祀場合，此次利用其豐富經驗，協助主持本次祭典事宜。

此次蘆竹分局「慶讚中元勝會」即是依傳統古禮展現分局對各界眾生的尊重，更體現了警察對各界的關懷與責任，具有深遠的意義。透過普渡儀式，不僅能夠傳承中華文化的美好傳統，更能將善念傳達四方，分局將繼續秉持服務精神，以專業、熱忱的態度守護蘆竹的治安交通，共創和諧、安定、繁榮的社會。