據央廣網報導，網路平台監測實時數據顯示，截至17日23點25分，2024年暑期檔電影總票房（含預售）突破100億元（人民幣，下同）。《抓娃娃》《默殺》《雲邊有個小賣部》暫列檔期票房前三。影片供給充足，滿足多樣需求，影視跨界融合，創新消費場景。

截至目前，今年大陸暑期檔已有138部影片上映或定檔，已經基本持平去年暑期檔的最終上映的140部。燈塔專業版數據分析師陳晉介紹，暑期檔影片供給充足，題材類型也更多元化，包括劇情片48部，動畫片25部，紀錄片10部，喜劇片、動作片、犯罪片、愛情片都超過5部，在類型題材上更加豐富多樣，滿足了不同觀眾群體的需求，其中喜劇片票房接近50億表現最為出色。

以結構嚴整的類型化故事來觀照本土現實議題，暑期檔影片繼續探索類型敘事與現實題材的融合，力求在創作上達到喚起共鳴和共情的藝術效果。

《中國電影報》副總編輯張晉鋒觀察，像《抓娃娃》《默殺》《逆行人生》等，不僅類型突出，還有扎實的現實基礎。比如《抓娃娃》影片當中所體現的孩子的教育問題，《默殺》當中體現在校園霸凌的社會問題以及《逆行人生》當中有一些中年危機等現實話題，更加容易引發廣泛關注和討論，幫助影片實現「破圈」。

根據觀影數據可以發現，動畫電影和愛情電影是目前比較受00後觀眾喜愛的兩種類型片。陳晉介紹，暑期檔中，24歲及以下觀眾佔比止跌回暖，40歲及以上觀眾佔比延續增長。

陳晉表示，2024年暑期檔25歲以下年輕觀眾佔比達到22.0％，小幅高於去年同期的21.3％，止住了連續多年快速下滑的趨勢，另外家庭觀影需求更顯著的40歲以上觀眾佔比高達16.8％，明顯高於去年同期的15.3％，同時也延續了連續多年的增長勢頭。

據瞭解，巴黎奧運會期間，大陸全國各地超800家影院通過轉播賽事實況的方式對乒乓球、羽毛球、跳水、排球、籃球、足球等多個項目的20場比賽進行直播，為廣大體育迷們提供一個體驗感更好、互動性更強的觀賽場景。

某票務平台相關負責人郭妮娜表示，巴黎奧運賽事累計放映接近2000多場，有將近5萬（人次）走進電影院，達到了接近200萬的票房，也是收穫了比較良好的市場反饋。