李易、張文綺、包偉銘、況明潔日前搭檔參與實境節目《花甲少年趣旅行》，組成花甲、少年組合，一同到花蓮體驗不一樣的旅遊。在節目的最新片段中，可以看到李易在鏡頭前吐露對於婚姻的看法，他坦言自己當年太快就跟六月（蔡君茹）結婚，若再重來一次，他甚至不會想生小孩。

李易跟大他6歲的六月結婚13年，近年屢次被傳婚變、分居，即使雙方都出面澄清婚姻沒問題，但一段時間後又會被拿出來討論。包偉銘對此好奇，問起李易對於婚姻的看法，他坦言生活一切如常，彼此是老夫老妻了，配偶欄並沒有變動。

李易坦言當年太早進入婚姻。（翻攝花甲少年趣旅行YouTube頻道）

李易坦承自己當年太快結婚，跟六月的個性都沒有磨合好，算是婚後才開始習慣對方的習慣，他表示：「如果再讓我選擇一次，我不會想要生小孩。因為我覺得小孩對我來講，失去很多時間，如果以第一直覺現實面來看的話，我現在還是很愛我的小孩。」

李易自嘲過去是個浪子，說走就走，現在有小孩了，就必須承擔起當爸的責任；即使他覺得婚姻跟小孩奪走了他的青春歲月，但李易依然認為談戀愛很美好，鼓勵眾人不要因為年紀或是其他困難，放棄談戀愛的機會。