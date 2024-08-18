在團體中總有幾個「開心果」，每當他們出現，再沉悶的氣氛也能瞬間被炒熱，命理專家艾菲爾老師在臉書粉專分享，射手座、雙子座、獅子座和天秤座的人是朋友中公認的開心果，不但具有十足的幽默感，還懂得在適當的時機化解尷尬，為身邊的人帶來歡樂。

▎射手座

射手座充滿活力，總是散發正能量，樂觀的個性加上熱愛冒險的天性，使他們成為團體中的開心果，無論遇到什麼挑戰，都能以正面的態度應對，並將這種積極的精神傳遞給身邊的朋友；射手座具有幽默感，也不介意自嘲，經常為大家帶來新鮮的話題和無盡的歡笑，相處起來十分輕鬆，還善於化解緊張氣氛，讓大家在快樂中忘卻煩惱。

▎雙子座

雙子座擁有敏捷的思維和出色的表達能力，善於溝通，是團體中的笑料製造機，總能在無意間引發大家的笑聲，雙子座熱愛探索新鮮事物，擁有豐富的知識和廣泛的興趣，任何事都難不倒他們，並且這種幽默感不僅體現在表面，還能透過觀察細節，捕捉生命中的有趣之處，因此每次出現在團體中，往往能迅速炒熱現場氣氛。

▎獅子座

獅子座自信開朗，擁有強烈的存在感，總能吸引大家的目光，他們幽默風趣，敢於表現，無論面對什麼情況都能輕鬆應對，且擅長用生動的方式表達，經常逗得人捧腹大笑，他們也樂於成為團體中的開心果，喜歡看到身邊朋友開心，獅子座的存在，讓團體變得更加有趣且充滿活力，讓大家在一起時能感到無盡的快樂與溫暖。

▎天秤座

天秤座擅長營造和諧的氛圍，總能讓團體中的每個人感到舒適和愉快，他們擁有良好的人際關係，能敏銳察覺到他人的情緒，並在恰到好處的時機，說出讓人開懷大笑的話，善於用輕鬆愉快的方式化解尷尬局面；天秤座相信快樂可以分享，因此樂於將快樂傳遞給身邊每個人，在團體中主動扮演開心果的角色，為大家帶來和諧和歡樂。

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