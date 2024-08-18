7月下旬凱米颱風侵襲台灣，引發土石流將台鐵小清水溪橋（西正線）沖毀，花蓮和仁=崇德間僅能以東正線維持單線雙向行車，預估須至年底才能完成西正線搶修。台鐵經評估後，決定將橋墩改以單跨跨越，減少溪水沖擊，重新設計後的結構也會更耐震。

和仁=崇德路段中斷後，台鐵公司為加速搶修，除成立復原工作小組，並組織花蓮前進指揮部進駐現場，統籌工程事宜，也透過緊急採購方式，發包設計、監造及工程標，增加效率，以縮短工期。

台鐵表示，經過研究，復原小組決定放棄重建已被沖毀的橋墩（原橋為雙跨），重新設計改為單跨跨越，並將原預力混凝土l型樑改為強度高重量輕的鋼桁架橋，提升軔性及安全度。新橋體跨度40公尺，符合KS-18列車活載，各工項包括增建橋台帽梁、鋼橋製作、及橋面板施作等，將在現場及蘇澳工廠同時進行。

台鐵公司董事長杜微日前進行工地視察，並參與「西小清水溪橋災後緊急復原工程」開工祈福儀式。他指出，更新設計可以免去製作橋墩的時間，增加溪流通水斷面，並將梁底抬高85公分，止震塊、剪力鋼棒也重新設計，符合耐震規範，足以抵擋水流力及漂流木的衝擊。

杜微說明，其他復原工作亦正積極進行，預計8月底前完成台鐵轄屬區段（橋旁100公尺）溪流清淤疏濬，並增設水位計，更能提升安全度。