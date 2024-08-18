謝謝你們！1名老翁昨天騎著滿載資源回收物的三輪車行經彰化市曉陽地下道時，卡在上坡路段動彈不得，幸好在老翁無計可施之際，3名騎機車的男子見狀停車後，下到地下道協助推動三輪車，助老翁脫困，過程被民眾拍下上傳社群平台，網友大讚3男有如3劍客般熱血又義氣，讓街頭上演台灣最美風景！

拍下上述溫馨過程的賴姓女子指出，昨天接近中午時，她趕著要去接孩子及採買中元普渡供品，當時天空飄著細雨，她在彰化市曉陽地下道直擊3名男子冒雨幫忙老翁推三輪車，當下深受感動，心頭暖暖的。

她看到該名老翁的三輪車因滿載資源回收物，在地下道的上坡路段動彈不得，老翁雖使盡力氣踩動踏板，無奈三輪車一動也不動，就在老翁坐困愁城之際，救星出現了。

那時先是有1名戴眼鏡的男子騎機車經過，上了地下道後，該男將機車停在路旁，再走下地下道，試著幫老翁推動三輪車，但三輪車僅微微動了一下，隨後又有另1名機車男騎士深怕三輪車會倒退，乾脆在後警戒護送，隨後也一起推車，不久後，又再有1名機男騎士加入推車，終於順利讓老翁脫困。

「看到台灣最美的風景，真的好感動。」賴女回想當時情景仍感動不已，她覺得3名男子有如3劍客，見義勇為，當仁不讓，很熱血。網友也對3男義行稱許不已，大讚「好人一生平安！」