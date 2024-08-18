芎林分駐所逮獲車手，並起出詐騙的40萬元現金。（橫山分局提供／邱立雅竹縣傳真）

芎林分駐所日前接到有計程車司機報案，稱載到一名「很奇怪的乘客」，到各超商列印證件、文書，車上又不斷接電話接受任務指示，懷疑是詐騙車手。警方接獲報案後前往指定街道，搜尋可疑人士，花了兩個小時終於確定對象，果然該車手前往超商與被害人面交40萬，當場遭警方逮捕。

「我載到一個很奇怪的人！」芎林分駐所員警日前接獲一名計程車司機報案，指稱乘客一直在影印資料，且在車上一直接聽電話等待指示，一下要去超商、一下又要去路邊，跟一般乘客態樣很不一樣，想起警方反詐宣導，懷疑是車手準備做案，於是致電芎林派出所報案。

警方獲報後，認為一般車手打扮多為西裝筆挺，胸前還掛著證件，於是跨轄前往計程車司機指定處索尋找。到了現場發現人潮眾多，警方相當頭痛，但仍眼尖發現一名戴口罩、掛識別證、身背背包之可疑男子進入市場暗巷，隨即消失身影。警方持續在街頭繞行尋覓，再次發現該名男子身影，並走進超商。

警方隨即尾隨男子進入超商，發現與一名婦人面交現金，待男子離開時，警方上前表明身分，男子隨即落跑，警逮獲男的同時也趕緊攔下被害婦人。被害婦人表示，7月上旬加入臉書投資社團，誤信詐騙話術，以為能夠短期簡單投資獲利，期間已持續交付歹徒數10萬元，本次差點又交付給詐騙集團40萬元款項。

芎林分駐所所長吳俊龍表示，當時接收到計程車司機的資訊相當稀少，甚至是在毫無頭緒的情況之下，同仁仍機警反應情資，並動身前往尋覓車手，花了兩個小時才鎖定車手，順利保住民眾辛苦錢，甚至讓被害人不再持續投入金錢，攔阻可能的悲劇。