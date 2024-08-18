烏克蘭軍隊月初反攻攻進俄羅斯領土，至今已有數百名駐守邊境的俄羅斯士兵投降，當中許多人是剛徵召不久的新兵，他們回憶烏軍來襲時，自己很快便棄守陣地逃跑或投降。

畫面為烏軍攻進俄羅斯領土後，俄軍投降。

烏克蘭6日閃電攻進俄國領土後，基輔稱，一周半來已俘虜數百名俄國義務役年輕士兵，《紐約時報》（New York Times）16日採訪烏克蘭東北部蘇米（Sumy）一間監獄，裡頭關押了71名俄國士兵，該監獄至今已收押320名戰俘。

報導描述這些身材瘦長、臉孔相當年輕，這是他們第一次戰敗，他們受訪回憶面對源源不絕的烏軍越過邊境時，他們發現自己面對的是裝備精良、經驗豐富的軍隊，因此選擇放棄陣地逃跑或投降。

圖為烏軍14日在俄國邊境庫斯克州（Kursk）俘虜上百名俄軍。（美聯社）

二等兵瓦希里（Pvt. VasilyV）回憶，6日他駐守的邊境要塞隨即被烏軍佔領，他在附近的白樺樹林躺了三天，身上覆蓋樹枝及樹葉，三天後決定投降。

年僅21歲的二等兵伊格爾（Pvt. Igor）身材纖瘦，他去（2023）年12月才被徵召入伍，他說烏軍入侵前幾日砲火就已經更加猛烈，他們向指揮官稟報時，對方只表示：「我們什麼都做不了。」

烏軍進攻那天，俄軍防禦工事在炮火下著火，他和同袍跑進森林避難，12人中只有5人倖存。

圖為16日俄國庫斯克州（Kursk）一輛被摧毀的俄軍戰車。（美聯社）

伊格爾回憶當時陣地裡只剩下一把無後座力砲（recoilless rifle），但因被架往錯誤方向，因此他們不能鎖定烏軍戰車開火。

20歲二等兵謝爾蓋（Pvt. Sergei）回憶排長帶領28人在慌亂中撤退，他們先躲在一座村莊的房舍裡，結果烏軍找到他們，一行人集體投降。

也有俄軍不滿在訓練不足的情況下被派往戰場，21歲的二等兵德米特里（Pvt. Dmitry）表示，6日當天無線電訊號無法運作，他推測是烏軍電戰干擾，他與同袍認為已處於劣勢而撤退，最終被俘虜。

俄羅斯入侵烏克蘭2年半，俄軍將動員而來的年長男性、志願役士兵及囚犯派至烏克蘭境內參戰，受俄國法律禁止將義務役士兵派往俄國以外地區作戰、以及兵力不足影響，俄羅斯軍隊於是將這些義務役士兵調派邊境駐守。

這些義務役士兵在高中畢業後入伍，通常服役一年，工作包含為基地剷雪等，薪水較高的志願役士兵主要派往敘利亞及烏克蘭作戰。

《紐約時報》評論，大量俄國義務役新兵投降可能增加烏克蘭談判籌碼，也可能在俄羅斯境內引發爭議，例如過去俄國新兵在阿富汗、車臣戰事中喪命，便引發俄國社會廣泛不滿。