搭台鐵持電子票證可享9折優惠，但這項方案將於20日取消，改推「常客回饋」及「電子定期票證」等，此外台鐵的票價已凍漲29年，傳出將在9月中旬召開董事會，討論新票價，區間車可能漲4成，但具體方案仍在試算中。

台鐵表示，目前每天約有近45萬人使用電子票證乘車，每人每次搭乘可享9折優惠，台鐵每年要吸收3億元折扣價差，根據台鐵官網公告，電子票證9折優惠將於20日起取消。台鐵改推8月1日上線的「常客回饋」和「電子定期票證」等新方案，旅客仍可享有56折到9折不等的優惠，但台鐵每年預估可減少1.9億元的短收。

另外，台鐵票價已29年沒漲，交通部長李孟諺多次在公開場合提到票價應該要檢討調整，傳出日前初步試算合理報酬率3％、4％、5％等3種版本，若以可行性較高的3％來計算，基本費率將從每人每公里1.46元調漲至2.05元，平均漲幅40.4％，區間車最多可漲4成。

以區間車為例，從板橋搭車到台北車站，票價可能從原本15元漲到21元；基隆到台北可能從41元漲到58元；桃園至台北42元漲至61元，自強號等對號列車，費率公式修改後擬採「遞遠遞減」，縮小漲幅，調整後趨近於現行票價。

但台鐵強調，票價方案還在試算中，定案前數字都還會調整，預計9月中旬前召開董事會討論，屆時才有明確方案。