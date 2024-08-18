桃園市政府投資服務中心18日公布最新招商數據，中央2019年推出「投資台灣三大方案」，桃園市截至今年7月底，已吸引至少220家企業約4394億元投資桃園，預估創造3萬841個就業機會，投資金額已連續3年全國第一，其中「歡迎台商回台投資行動方案」吸引65家企業投資約2352億元，創造1萬8959個就業機會。

桃園市經發局表示，今年度招商情形截至7月底為止，成功招商50家企業，民間投資金額約1359億元。經發局依循張善政市長「全生命週期」、「全方位服務」模式，導入投資服務中心，積極提供企業從「覓地、建廠擴廠、覓才、覓財、營運、轉型研發到新商機」等各階段所需要的協助，更特別因應企業水電問題提供企業投資前的用水用電初步檢視。

經發局指出，市府以企業服務客戶的態度，建立類似重要客戶經理制度，由專人追蹤企業投資發展，並設立跨局處雲端協作追蹤平台，定期追蹤企業協處案，建立完整的企業資料庫，協助解決企業投資桃園時所有可能遇到的問題。

經發局長張誠表示，張善政上任至今，桃園市新增重大投資案件包含全球三大動態隨機存取記憶體廠「美光（Micron Technology）」、全球最先進的生成式 AI 平台「輝達（NVIDIA）」全球半導體、封測領導廠「日月光」、AI伺服器電源大廠「台達電」、智能自動化系統大廠「廣明光電」、導入智慧化產線的半導體設備廠「迅得機械」等世界科技大廠皆已陸續投資桃園，另外包括美商酷澎、國泰永聯物流、爭鮮食品、統一、家樂福、誠品等多元投資類型。

經發局說，經濟部「投資台灣三大方案」方案也規畫延長實施至2027年，適用產業調整為半導體、人工智慧、軍事工業、安全監控及次世代通訊等「五大信賴產業」，與桃園市產業聚落重疊性高，歡迎各地企業來桃園投資。