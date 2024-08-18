國民黨主席朱立倫今應邀出席全美台灣同鄉聯誼會活動，朱立倫強調，國民黨將繼續堅定捍衛中華民國，推動對台灣福國利民的法案，讓台灣的民主與自由走得更踏實、更遠；江啟臣則說，美中競爭的態勢將長期存在，並影響全球局勢，台灣必須尋求與更多民主夥伴國家推動實質合作。

朱立倫在臉書提及，他在休士頓台美同鄉聯誼會，與所有在美國的優秀台灣朋友們、僑界的朋友們相聚在一起，「我要衷心感謝安安總會長在過去任期內的辛勤付出，同時，我們也歡迎秀梅即將接任新任總會長」。

朱立倫指出，每年的台美同鄉聯誼會都是國民黨凝聚團隊力量的重要時刻。尤其是在台美關係及經貿合作方面，大家的貢獻不容忽視。作為僑界的重要橋樑，扮演至關重要的角色。對於國民黨來說，更是最堅定的支持力量。

朱立倫表示，這3年來，自己擔任黨主席期間經歷了兩場重要選舉，感謝大家的團結和努力，讓國民黨在地方選舉中取得了15個縣市的大勝，雖然今年總統大選雖未能如願重返執政，但國民黨在國會中成為了最大黨，這是大家共同努力的成果。

朱立倫強調，國民黨在立法院的54位黨團成員，在立法院長韓國瑜和副院長江啟臣的帶領下，非常團結。國民黨將繼續堅定捍衛中華民國，推動對台灣福國利民的法案，讓台灣的民主與自由走得更踏實、更遠。