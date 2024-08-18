民眾黨主席柯文哲捲入台北市長任內京華城等案，名嘴李正皓17日爆料，柯文哲曾在市府舉行一場神祕會議，當天還有一名位高權重的神祕女子在場，柯今反駁是北市議員應曉薇的便當會，對此，李正皓批評，「不要推給應曉薇，全天下哪一個議員陳情可以喬一百億的利益，請問整件京華城案子，民眾黨立委黃珊珊扮演什麼樣的角色？」

李正皓指出，「2020年3月10日在台北市政大樓11樓準備室舉行的京華城容積爭議案會議，如果完整會議紀錄被檢方掌握，那柯幾乎是百分之百會被起訴圖利罪」李還透露，「這場會議除了柯文哲，還有一名位高權重的女子，如果她是整起事件的牽線人，若柯文哲被起訴圖利罪，那她會不會也有圖利罪的嫌疑呢？」

柯文哲今天受訪強調，這是應曉薇的便當會，至於神秘女子是誰，柯回，「應曉薇啊，哪有什麼神秘女子！」對此，李正皓指出，「柯文哲的回應跟吳怡萱一模一樣，避重就輕」，他公開三問柯文哲。

李表示，第一問，「柯文哲你有沒有在會議後做出以下裁示？」柯文哲裁示內容「有關京華城容積率疑義，請陳情人將訴求方案函送都發局，俾提市都委會研議。」李指控，這個問題民眾黨與柯文哲從頭到尾都閃躲不敢回應。

李正皓說，第二問，「不要推給應曉薇，全天下哪一個議員陳情可以喬一百億的利益？」第三問，「你不敢公布名單，三立新聞獨家幫你公佈，參與會議的『她』叫黃珊珊，請問整件京華城案子黃珊珊扮演什麼樣的角色？」

李正皓撂話，「以上三問請柯文哲回答」，如果不敢回答沒關係，他禮拜一再問一次！