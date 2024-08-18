桃園市長張善政（前左）18日上午赴基隆為基隆市長謝國樑（前右）宣講，張善政呼籲基隆市民讓基北北桃四市的合作推動市政繼續下去。（張志康攝）

桃園市長張善政18日上午赴基隆成功市場宣傳桃園市的黑毛豬農場產推廣活動，現場也呼籲基隆市民能夠在罷免投票當天，站出來力挺基隆市長謝國樑，投下「不同意罷免」。張善政表示，雖說基隆與桃園在基北北桃四市中距離最遠，但心還是連在一起，希望基隆市民能夠讓謝繼續與北北桃三市一起努力合作。

張善政親赴基隆挺謝國樑 暖喊：距離雖遠心卻近 @ChinaTimes

張善政上午赴基隆市行銷桃園畜產品，他指出，自2022年底基北北桃分別由謝國樑、蔣萬安、侯友宜、張善政當選市長以來，4位市長就像一家人一樣，四個城市很多市政建設相互搭配，效果非常好。

張善政指出，就以民眾都知道的TPASS月票來說，就廣為民眾歡迎。他認為，雖然基隆與桃園在基北北桃四市之中距離最遠，但心還是連在一起。

張善政呼籲基隆市民應該看清楚，謝國樑是個好市長，在做他應該做的事情。他希望基北北桃四市的合作機會、管道能夠持續延續下去，讓這四個城市一起打造成生活圈，讓所有的市民都能夠受惠。

張善政也在基隆市成功市場推廣桃園黑豬肉，現場除帶來桃園黑毛豬肉的相關產品外，張善政強調，18日正逢中元普度，再一個月就是中秋佳節，他帶來桃園的黑豬肉相關產品，希望能夠與基隆目前正當季的小卷等水產品搭配，共同進行聯合行銷。

另外，近日桃園市政府發函撤銷桃園科工園區三家SRF發電廠的入園許可，被外界質疑是摃上中央。張善政也對此表態，他指出，這不是桃園市府摃上中央，市府追求的是程序正義。

張善政認為，當初SRF電廠通過時，過程非常曲折，其間也有非常多程序不正義。桃園市府撤銷SRF電廠的入園許可，目的是希望電廠能夠把該有的程序再走一遍，並且廢止曾經的那些扭曲的程序。

謝國樑也帶領張善政品嘗基隆在地美食「正豐鵝肉」，謝國樑特別請在地議員曾紀嚴介紹店家，表示這是在地超過50年的老字號鵝肉店。其間還有在地居民熱情上前擁抱謝國樑，也有許多民眾爭相與謝合照。