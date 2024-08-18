桃園市3家SRF廠商入園同意函遭桃園市政府於8日二度撤銷，業者可寧衛也於日前指出將會再次提起訴願。有桃園市府官員指出，經濟部「球員兼裁判」行為太明顯，前次訴願會若有爭點應函桃園市府補充意見，此次撤銷處分，桃園市府已經提出嚴謹的法律見解與條文引用，呼籲中央對於廠商的訴願應該秉公處理，勿忘3家SRF爭議起始就是未依法行政，量身打造專案入園。

市府指出，桃科3家SRF廠本就不符合桃科園區可引進的產業，是因經濟部於2020年召開專案入園會議，要求桃園市府依會議所律定的條件及申請程序核准廠商入園，當時入園申辦程序為，廠商需取得經濟部能源局核發再生能源發電設備同意備案文件後，由經濟部向桃園市政府推薦，廠商再向桃園市政府申請入園，但經濟部去年11月來函表示，當初的推薦函並非推薦函，僅是意見函，不具法律效益。

市府官員解釋，既然原本的推薦函被收回，代表該3家SRF廠商並不符合程序要件，也不能進入下個審查步驟，因此桃園市府當時以政策及事實變更，依法廢止廠家入園許可。孰料廠商前次提起訴願後，經濟部竟撤銷了桃園市府的處分，等同再次讓廠商通關。

國民黨桃園市議員吳進昌強調，當初要SRF廠入園的是經濟部、收回推薦函的也是經濟部，直到桃園居民北上抗議，經濟部竟雙手一攤全盤卸責，要求桃園市府全責辦理，換人執政就都變地方政府負責，呼籲中央應承擔自己的過錯，不要再甩鍋給地方。

桃園市法務局長賴彌鼎則指出，若此次廠商提起訴願，經濟部再次召開訴願會，將可能有兩種結果，一是訴願無理由，桃園市府處分適當，廠商不服可提行政訴訟由行政法院處理；二則是另找理由撤銷處分，他也直言目前「想不出會有什麼理由」，須待經濟部召開訴願會後，看是否有爭議點，桃園市府再做表示意見。