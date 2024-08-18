陳姓男子因遭逢重大車禍，導致生活無法自理等難治重傷害，陳妻因認為無法持續婚姻，6年後提起離婚訴訟，陳男表示經醫師觀察，未來可自理生活並非不能期待，只是因為太太不想負擔照顧他的費用才離婚。新竹地院法官認為，不論何人處於與陳妻相同境況，均將喪失與被告維持婚姻意願，判准兩人離婚。

判決書指出，陳姓夫妻結婚5年後，陳男遭逢車禍，經手術治療後仍有中樞神經系統極度障礙、認知功能障礙、兩側肢體癱瘓等難治重傷害，生活無法自理，且已達難以理解陳男意思表達的程度。

陳妻認為，多年來丈夫臥病在床，兩人徒有夫妻之名而無夫妻之實，無法經營正常婚姻生活，又先生復原痊癒遙遙無期，難以期待相互協力保持共同生活的圓滿幸福，確有難以維持婚姻之重大事由存在，且兩造就此無可歸責事由，訴請離婚等語。

陳男則表示，遭逢車禍後，經父母親悉照顧，病情已大有進步，目前意識清楚且能書寫文字，僅因車禍傷及語言中樞而無法言語，並非植物人之狀態，子女下課後尚習慣性陪同他複習功課，同時依醫生觀察，尚非不能期待被告有日終可自理生活。妻子訴請離婚是因為保險理賠金，因聘任看護及其他日常所需已花費殆盡，不想再負擔往後鉅額生活費用，方提出離婚訴訟。

新竹地院法官認為，陳男因車禍而目前生活無法自理，夫妻顯然已有相當時間未維持夫妻之正常生活，確已難以相互協力保持共同生活之圓滿幸福，致兩造徒有夫妻之名，而無夫妻之實，無法經營正常之婚姻生活，足見兩造之婚姻已生破綻而無回復之希望。

法官認為，不論何人處於與陳妻相同境況，均將喪失與丈夫維持婚姻意願，夫妻確有難以維持婚姻之重大事由存在，陳男監護人到庭轉達陳男認為既然沒有辦法維持婚姻，同意離婚請求，因此准許雙方離婚。