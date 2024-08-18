南韓人氣女團BLACKPINK泰國籍成員Lisa，自被爆出與LVMH三公子弗雷德里克阿諾（Frédéric Arnault）戀愛後，兩人一舉一動都備受關注。雖然雙方都未正面回應過戀情，但卻時常被捕捉到私下出遊。如今兩人再被拍到於夏威夷約會，但網友卻將焦點放在菜單上，引發討論。

一名網友近日在推特上，曬出在夏威夷巧遇Lisa的照片，當中Lisa盤起頭髮，身穿灰色上衣搭配白色長褲，穿著十分休閒，至於坐在對面，穿著橘色Polo衫的男子正是弗雷德里克。

網友曬出在夏威夷巧遇Lisa及弗雷德里克阿諾的照片，但菜單標價卻意外成焦點。（圖／翻攝自推特）

不過，大批網友在看到照片後，並不是將目光放在兩人身上，而是恰巧入鏡的菜單上。可見菜單上寫著一份華夫餅要價美金14元（約台幣455元）、墨西哥捲餅則為20元美金（約台幣650元）還有法式吐司也要16.5美元（約台幣510元）。讓不少人看了相當震驚「太瘋狂了吧」、「這不是我能去的餐廳」。

不過別以為Lisa是依靠男友的菟絲花，因為英國數據分析公司Hopper HQ近日才公布2024年的IG富豪榜單，當中Lisa以每篇貼文623,000美金（約台幣2028萬）拿下全球第29名，同時也為亞洲女星第一。因此當照片流出後，其他網友也直呼「不愧是亞洲第一女富豪」！更表示依兩人的身分地位來說，這應該算是平價。