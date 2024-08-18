劉若英（奶茶）17日在澳門舉辦「飛行日」巡迴演唱會，隨著開場的海洋五感聲波響起，巨型鯨魚和成群的炫光水母隨波齊舞，全場觀眾和她一起乘著萬能飛行器，化身為〈彼得潘〉遨遊在劉若英的音樂海底世界。劉若英和歌迷打完招呼後說：「澳門真的是一個好吃好玩的地方，我星期三就先來度假了，如在台上有看到我比較胖的話……」台下歌迷直說「沒胖」，熱情回應逗樂奶茶。

劉若英演唱會上的歌迷橫跨許多年齡層，有白髮蒼蒼的鐵粉，也有跟著爸媽一起來看的小朋友，當她看到台下的小小粉絲，她笑問：「我今天看到好多小朋友一起來，我應該可以唱到80歲，唱到80歲你們還會在這陪我嗎？」歌迷大喊「會」。

劉若英17日在澳門銀河綜藝館舉辦「飛行日」演唱會。（相信音樂提供）

她接著說明演唱會為什麼叫「飛行日」，「是希望大家可以忘了這世界煩惱，來這世界為自己，我們曾為生活沒有生活，此時此刻我們是自己的自己，如果今晚的演唱會能讓我們放縱一下自己，陪伴你，那就是我們做演唱會最大的幸福了。」在超過2小時半的演唱會，劉若英藉由歌曲陪伴歌迷飛離現實，陪伴自己，以及找到堅持下去的力量。

劉若英《飛行日》無立柱舞台再現澳門絕美登場。（相信音樂提供）

而當劉若英演唱到經典歌曲〈後來〉就是演唱會的最後一首歌，雖然歌迷很想聽但都捨不得結束，當音樂一下，歌迷狂喊「不要」，寵粉的劉若英在演唱〈後來〉前，加碼獻唱〈決定〉、〈幸福就是〉、〈飄洋過海來看你〉、〈愛的代價〉，讓歌迷直呼值回票價。

劉若英17日在澳門開唱，帶觀眾進入她的音樂海陸世界。（相信音樂提供）

劉若英重啟的「飛行日」除了原有的巨型鯨魚、五米巨熊、倒吊懸木初航成員，也新增了音符紙飛機、透明記憶體、和橘子樹等新成員。接下來將於8／30、31瀋陽；9／7、8天津；9／15青島舉行。