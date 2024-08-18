近日地震頻繁，一名媽媽分享，16日上午7時35分花蓮發生規模6.3地震，當時花蓮托嬰中心的老師在地震狂搖下保持鎮定，將兩個孩子抱在一起，壓低身體用全身護住小孩，避免受傷，畫面全被教室的監視器拍下，讓她非常感動，很感謝老師，影片曝光後連網友看了都大讚。

花蓮近海16日上午7時35分發生規模6.3地震，花蓮震度4級，一名女網友在Threads分享一段影片，地點就在震度最大的花蓮，地震當下有兩個幼童坐在托嬰中心的地板上玩，老師發現有地震後，冷靜將兩個孩子集中起來抱在胸前，並用自己的身體保護孩子，地震搖了將近15秒，連桌上的植物都不停前後左右劇烈搖晃，直到老師確認地震停止後，才鬆開兩個孩子。

原PO表示，很慶幸兒子在的托嬰中心有這麼專業的老師，地震時老師保護孩子的舉動讓她很感動，感嘆還是有真心愛孩子和責任感的托育人員，真的很感恩遇到這樣的老師。

貼文PO出後，吸引6000名網友按讚，紛紛留言：「最暖的影片，孩子被老師那樣保護著，覺得地震一點都不可怕了」、「好暖心，雖然小孩不知道地震是什麼，但老師下意識抱住孩子，真的感動」、「我媽媽也是幼教人員，他們對小孩絕對都是擺第一，小孩出什麼事比誰都緊張」、「還是有很多好老師的」。