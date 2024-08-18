旅宿業面臨物價高漲、房務及清潔人員招聘不易，導致業者提高房價彌補成本，但消費者認為房價與體驗不成比例而抗拒國內旅遊，形成惡性循環。交通部觀光署上周修正「補助旅宿業穩定接待國際旅客服務量能實施要點」，新聘房務及清潔人員每人每月5000元的補助，延長半年至9月30日止。

交通部觀光署去年4月發布「補助旅宿業穩定接待國際旅客服務量能實施要點」，2023年4月1日至2024年3月31日，觀光旅館、旅館和民宿經營者新聘房務及清潔人員可申請補助，每人每月5000元，最長可申請12個月。

新聘人員必須連續實際在職6個月以上，台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣及新竹市的每月薪資須達3萬3000元以上，其他縣市須達3萬1000元以上。

觀光署說明，由於市場仍有需求，加上預算沒用完，因此延長補助半年，至9月30日止，業者的申請作業時間，也延長至明年11月30日前。

交通部長李孟諺日前受訪時說，旅宿業一直有在反應房務缺工問題，造成大型飯店無法把所有的房間都對外營業，並推升房價。交通部現在除協助旅宿業擴大對本國勞工的招募方案，也有協助、補助招募。

此外，勞動部也針對僑外生來台實習，或者是僑外生畢業後繼續留在台灣到旅宿業工作，這些也已經有開放，後續還會再來視整體缺工狀況，進一步協助各旅宿業。