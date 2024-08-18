不少父母很擔心子女的終身大事，一到適婚年齡就會開始「催婚」。命理專欄「南翌說生肖」分享，生肖屬鼠、雞和虎的男性認為，結婚前必須先做好準備，因此總是等到事業有成，才會開始考慮結婚，不過他們雖然結婚比較晚，但婚姻生活十分幸福。

▎生肖鼠

屬鼠男對婚姻大事早有計畫，深知「水到渠成」的道理，他們認為事業是婚姻的堅實後盾，如果沒有一點小成就，又如何將心愛的人娶進門？只要等到他們事業有成、錢包滿滿的時候，自然就會將結婚一事排上優先行程，過上幸福美滿的生活。

▎生肖雞

屬雞男對自己要求很高，尤其在另一半面前，總是希望展現最好的狀態，年輕時可能會覺得還不夠成熟，不想輕易踏入婚姻的殿堂，等到事業有成，心智也逐漸成熟穩重，就能吸引同樣優秀的對象靠近；屬雞男的婚姻往往建立在深厚的理解和尊重之上，因此婚姻生活和諧美滿、令人稱羨。

▎生肖虎

屬虎男天生有一股不服輸的精神，在事業上勇往直前，而面對婚姻大事，他們屬於「大器晚成」的類型，等到中年迎來事業巔峰，渾身散發出自信的光芒，自然能吸引眾多仰慕的目光，並在其中找到對的人，就能攜手共度幸福美滿的後半生。

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