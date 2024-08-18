肝膽腸胃科醫師葉秉威分享有位40多歲男子，打嗝打了幾個月，吃腸胃藥沒改善，經安排檢查發現，男子其實是罹患肝癌，腫瘤刺激膈神經，才會打嗝打不停，他提醒除肝癌外，胃癌、胰臟癌、喉癌、肋膜癌、食道癌也可能造成打嗝不止，提醒民眾若有持續打嗝情況，務必就醫。

葉秉威上「醫師好辣」節目中指出，一般慢性打嗝，大家最常想到是腸胃道問題，可能胃或食道出了什麼問題，但上述男子，打嗝打了幾個月都沒好，自己是男子第3個求診醫師，男子前面看了2家診所，之前醫師給男子吃止嗝藥，但吃了都沒效。

葉秉威說，男子每天就一直打嗝，之前醫生擔心男子胃發炎，幫男子做了胃鏡沒發現異狀，第2個醫師想到肝臟可能有病變，幫男子做了超音波，但因男子很胖，脂肪肝很嚴重，超音波片子看起來很糊，第2個醫師報告是寫男子罹患脂肪肝。

葉秉威說，他再仔細觀看男子超音波的片子，發現肝臟靠橫膈膜地方，有一處暗暗的，再安排電腦斷層一看，結果是一個浸潤性肝癌，癌細胞就長在肝臟最上面靠橫膈膜的地方，腫瘤一直頂著橫膈膜，所以會不斷刺激到膈神經，男子才會不斷打嗝。

葉秉威說，男子一發現肝癌時，整個肝臟都是腫瘤，蔓延非常嚴重，表現出來的症狀，就只有打嗝而已，什麼胃口不好，體重減輕都沒有，比較難過的是，一診斷就是一個很後期的狀況。

葉秉威在臉書粉專PO文指出，如果打嗝超過48小時，稱為持續性打嗝，超過1個月，叫做頑固性打嗝，而只要跟膈神經迷走神經路徑有關的腫瘤，都有可能會造成打嗝症狀，例如胃癌、胰臟癌、肝癌、肋膜癌、喉癌、食道癌等，強烈建議，如果持續發生打嗝狀況未好轉，務必就醫檢查。