電影《角頭-大橋頭》16日上映，監製張威縯17日、18日率領演員包括高捷、王識賢、王陽明、施名帥、鄭人碩、懷秋、張再興、吳震亞、王宣、大愷前往台南、高雄跟台中各影城催票，展現《角頭》IP魅力。上映首兩日就開出破3千萬票房佳績，等於周末尚未結束就登上今年國片首周開片票房冠軍。

在跑影廳宣傳時，台南有場特別的場次，是演員王宣的朋友包場安排求婚，男方大方告白送上鮮花，更刻意面向王陽明親吻女方，Man喊要在情敵王陽明的面前完成求婚、宣示主權，遭到「針對」的王陽明也順利助攻成功。

王陽明（右二）被準新郎倌當成情敵，刻意在他面前擁吻新娘。（曼尼娛樂提供）

中南部的兩天宣傳行程，全程由高捷擔綱主持人，王陽明在映後座談說：「我不是想教壞大家，只是回歸《角頭》系列，有這樣的角色演很爽，可以一直罵髒話。」也有影迷樂喊：「罵我！」

《角頭-大橋頭》放映場場爆滿，甚至已有超鐵的影迷5刷。（李承陽攝）

張再興也狂丟笑哏，用片中台詞「Call me」打趣說：「如果電影有看不懂的地方，Call me，可以打0917117117（台語諧音一直打），打不通打兩次。」新加入的主演卡司施名帥，也用劇情哏搞笑說：「大橋頭是王陽明的、大腸頭是我的。」最後張威縯分享：「我們並沒有要教壞任何人，只是要拍1部好看的電影，國片低迷很久，希望能幫我們衝出去。」