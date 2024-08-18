正值暑假期間，各地運動中心幾乎天天都擠滿運動民眾，然彰化市民眾發現彰北運動中心從暑期起封館整修，迄今仍大門深鎖，納悶「到底何時會再開館？」彰化縣政府教育處指出，彰北運動中心將由甄選廠商整修後再開放，目前仍在進行點交，已要求廠商盡可能趕在明年農曆年前完成整修，重新開館。

各地運動中心暑假期間幾乎天天客滿，然彰化市民眾發現彰北運動中心從暑期起封館整修，迄今仍大門深鎖。（孫英哲攝）

各地運動中心暑假期間幾乎天天客滿，然彰化市民眾發現彰北運動中心從暑期起封館整修，迄今仍大門深鎖。（孫英哲攝）

彰北運動中心於2015年12月12日啟用，是中部地區首座國民運動中心，中心內有標準游永池、健身房、籃球場、羽球場、SPA設備等多樣化的運動設施，且定期舉辦各類運動課程，此外，還提供健康與營養諮詢服務，一直是彰化民眾運動健身的最佳去處。

彰北運動中心啟用後委由中州科技大學營運，8年契約去年底屆滿，去年8月中州科大遭教育部勒令停辦，校方也無法再續新約，彰縣府依據《促進民間參與公共建設法》辦理重新招商程序，找來新廠商，簽定短期營運契約，於今年6月30日屆滿。

彰縣府教育處指出，縣府辦理彰北國民運動中心短期營運委外招標作業後，將由甄審廠商整修後再行開放，以提供民眾嶄新運動體驗，造成不便，敬請見諒。目前廠商還在進行資產交接程序，彰北運動中心要點交的資產相當龐雜，除各項運動設施到場館本身硬體設備、機房，以及各項行政、辦公器材、門窗等，都必須清楚點交，因此時程進行較慢。

教育處表示，甄選廠商在點交資產後，就必須展開整修，彰北運動中心啟用迄今8年多，許多設施已進入汰換期，需要更新，廠商依合約整修費用不得少於2600萬元。未來彰北運動中心的運動設施種類維持不變，但內部格局有可能會微調，推估點交時間及至少5個多月的整修時間，教育處已要求廠商盡可能趕在明年農曆年前或寒假前開館。