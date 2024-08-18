在日本大阪市議員參訪團的居間促成下，大阪市水道紀念館近日來函台南市政府文化局，提出與山上花園水道博物館的合作計畫。文化局表示，將先透過簽署雙方合作備忘錄方式，整合教育推廣資源，促進城市文化參與，進而努力推動全球水資源調查研究。

市長黃偉哲月前造訪日本關西地區行銷芒果，與大阪當地的重要僑領及議員們會面時，曾提及大阪的水道紀念館與台南山上花園水道博物館交流事宜，並當面邀請日方來訪；7月底台日交流高峰會時，18位大阪市議員也特別安排到台南水道博物館參訪。

參訪團提到，創建於1914年的大阪水道設施，舊的磚砌水泵房已被改造成自來水廠紀念博物館，並成為大阪市重要的旅遊景點，與創建於1912年的台南水道，擁有相當類似的背景，但實地走訪後卻發現，台南水道保存更加豐富，規模更加完整，由於明年大阪舉辦的世界博覽會將以水為主題，希望與台南水道有更深入交流，共同迎接此一歷史時刻。

近日文化局接獲日方來函，表明進一步合作意願，目前也擬妥合作備忘錄，希望雙方強化推動國際文化交流及文化觀光，並努力推動全球水資源調查研究，還應積極整合教育推廣資源，促進城市文化參與。

文化局長謝仕淵指出，文化外交已成為國際趨勢，水道博物館先前已經與包括日本田川市煤炭．歷史博物館等單位，進行多次跨國分享合作，此次再與大阪水道深度交流，將進一步與日方討論簽訂細節，並積極開拓類似交流互動，提高台南的國際可見度。