雲林縣北港鎮「北港特一號道路」1期工程斥資6億元興建，啟用半年卻頻傳交通事故，主要在於2路口的行人庇護島設計不良，已發生至少10次汽車自撞庇護島意外，18日縣議員蔡岳儒表示已邀內政部、交通部、縣政府等人員會勘，建議將庇護島與斑馬線內移，配合導引標線與警示設施，確保駕駛與行人安全。

「北港特一號道路」1期工程總經費約6億元，全長1755公尺，為寬40公尺外環道路，今年2月舉行通車典禮，可紓緩每年春節期間前往北港武德宮、朝天宮參拜的眾多車潮，開通半年來有效改善交通壅塞問題，不過卻接連發生汽車衝撞行人庇護島意外，成為民眾眼中的「自撞島」。

縣議員蔡岳儒表示，他接獲民眾陳情，日前邀集內政部國土署中區都市基礎工程分署、交通部公路局雲嘉南區養護工程分局、雲林縣政府交通工務局、北港鎮公所等單位會勘，發現特一道路與新德路、民樂路2大路口的導引標線設置不完善，加上夜晚照明設備不足、轉彎角度小，才會導致汽車撞上庇護島。

蔡岳儒說，2大路口設置庇護島，可讓汽車轉彎時放慢速度，確保行人路過斑馬線時的安全，沒想到竟成「自撞島」、「汽車底盤殺手」，庇護島上的方向指示桿接連被撞倒，甚至來不及更新。經眾人討論，建議相關單位把庇護島與斑馬線內移，讓汽車轉彎時角度變大，配合導引標線與警示設施，減少意外再發生。

北港鎮公所指出，針對路口庇護島引發的問題，會進行通盤檢討加以改善。縣府交工局說，日前會勘後已建議公所先設置反光立桿，日後的改善工程經費若公所無法擔，會協助向中央爭取經費，未來2期工程也會注意庇護島的施設位置。