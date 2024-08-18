針對近日捲入政治獻金申報不實風暴，民眾黨主席柯文哲坦言犯了低級錯誤，認為競選總部團隊應更完整，且輸帳、查帳不該是同一組人。國民黨前操盤手、前副祕書長張雅屏認為，政黨的運作若保持專制時代的宮廷模式「一朝天子一朝臣」，出現各種問題，一點也不意外。

柯文哲日前針對政治獻金申報不實一事表示，民眾黨幾乎把重要的業務委外，但理論上重要業務、核心業務，應該要保留在團隊內；另外，他坦言當時心態是「花錢找會計師處理，應該會處理好」，但沒想到又犯一個錯誤，應該將Key帳、查帳分為不同人，若自己Key自己查，就會有問題。

對此，張雅屏今（18）日在臉書質疑，民眾黨內難道沒有會處理選舉帳的人才？明明有這麼多藍、綠從政者參與民眾黨，為何找不到懂選舉帳的人呢？他認為，懂的人是一定有的，問題在政黨主事者用不用。

張雅屏直言，藍白陣營都出現選舉或輔選人才斷層的現象，且輔選技術都非常強調聲量的處理，但似乎對線下人與人之間的連結建構相對漠視。

張雅屏直言，政黨的運作，若保持專制時代的宮廷模式，一朝天子一朝臣的模式，會出現各種問題，其實一點也不意外。