殲-20戰機是大陸空軍目前最先進的一款戰機，據國外軍事網站統計，該機產量已突破300架，超過同為第5代戰機的美軍F-22戰機的187架，而對於為何2016年起服役的殲-20能在短時間達到目前的數量，我空軍前副司令張延廷研判，這與戰機的生產方式有關。

「殲-20是王牌」，張延廷昨（17）日在中天政論節目《全球大視野》表示，大陸生產殲-20時是採「一條鞭式產線」，不像美軍戰機生產時，發動機、液壓系統、雷達工廠分散各地，在這些零件各自做好後，最後才組成1架完整的戰機。他指出，零件生產地分散會造成時間和運輸成本增加，反之，若採「一條鞭、套裝」式的生產方式，省下時間成本後，進度自然會加快。

張延廷接著說，F-22戰機量產型有187架，扣除掉失事墜毀、妥善率等因素，目前能飛的飛機約有8、90架，數量並不多，此外，F-22的作業費用是所有戰機最高，飛1次此機的成本，約等於F-35飛2到3次，負擔實在太大，這使得F-22的出勤率並不高。

而除了飛行成本問題，張延廷還提到，不同於殲-20集中部署在印太地區，F-22被部署在世界各地，這樣的分散部署會造成後勤的負擔，因為進行集中部署時，戰機備用零件會比較好分配，且也不用製造太多，但分散部署後，每個基地都要有備用零件，如此一來，就必須生產2到3倍的零件，造成後勤更為沉重的負擔。