周蕙經過3個月籌備期，近日在南京展開「約定25」巡迴首站。演出分成4個時期，出道期的「好想好好愛你」，唱到低潮期與歌迷的「守約」，到加入新的唱片公司「我看見的世界」，再到近期，完整呈現周蕙歌唱生涯迎來每個轉折點。且開唱正逢七夕情人節，周蕙還當起月老助攻歌迷求婚，引爆現場歌迷熱烈祝賀成功。

準備演唱會期間，陪伴周蕙15年的狗毛孩「米堡」在7月時因多重器官衰竭，某清晨周蕙抱著「米堡」看著牠離世，7月31日為南京場練團室寫下「一切都是最好的安排」，已不見都會去練團室的「米堡」身影。

周蕙近日在南京展開巡演。（華研國際提供）

早在2023年啟動台北演唱會當時，周蕙就在動物醫院和練團室兩頭奔波，養了15年的「米堡」讓周蕙凡事親力親為，幾乎兩天跑一次動物醫院幫愛犬治療。她說：「我想這是米堡對我最後的體貼，在我演唱會準備開唱前回到汪星球，牠讓我能夠沒有掛念的各地跑巡迴演唱，雖然這陣子有時想起會難過，但我會帶著跟米堡的緣分繼續堅強唱下去。」