桃園市大溪區永福溪為石門水庫下游右岸重要支流之一，排水流經兩蔣文化園區、北橫驛站等多個重要人文歷史景點，市府水務局推動「草嶺溪水環境營造工程（頭寮步道段）」預計9月動工，將結合觀光旅遊局「頭寮步道改善計畫」，跨域整合周邊休憩節點，串連慈湖兩蔣園區及草嶺山打鐵寮古道等，共同打造人與自然共存優質環境。

水務局說，永福溪舊名又稱草嶺溪，工程獲得獲得經濟部水利署前瞻基礎建設核定補助，總經費4464萬餘元，其中由中央補助約3482萬元，桃市府自籌982萬元，將於今年9月開工，預計2025年9月完工，施工期間落實3級品管制度、汛期防災減災作業、生態調查檢核及景觀環境融合，用心打造一條舒適的親水藍帶。

水務局指出，相關工程主要內容，包含將既有水圳地景恢復、坑底聚落洗衫坑保留改造、恢復荒廢已久生態池作為棲地營造基地保留緩衝空間，以及改造固床工增加棲地連結性、營造生物友善棲地等，期盼溪流生態環境改善，拉近人與水之間的關係。未來將結合鄰近的頭寮生態步道，提供民眾優良舒適的遊憩環境。工程明年9月完工後，草嶺溪也將成為成為生態環境教學場域，讓環境教育向下紮根，環境永續發展，達成在地住民、學校及政府共存共好目標。