「紅髮戰士」孫育彬拿下斯巴達台灣錦標賽菁英男子組冠軍。（大會提供）

台灣史上首場斯巴達台灣錦標賽(Taiwan Championship)17日於台中白陽山休閒農場舉行，整日賽事下來有多達3500多名大、小勇士參賽，更令人興奮的是，在外籍選手虎視眈眈下，冠軍獎金達4.5萬元獎金的衝刺賽菁英男、女子組冠軍分別被台灣選手「紅髮戰士」孫育彬、「美女警花」謝伯韶順利把冠軍留下。

首度登場的障礙賽台灣錦標賽，上午一開始就是競爭最激烈的衝刺賽(5公里)男、女子菁英組的賽事，菁英男子組中，雖然實力很強的在台菲律賓移工的挑戰，而且聚集人數愈來愈多，但前兩站一次未完賽、一次被熱暈中暑退賽送醫的台灣「紅髮戰士」孫育彬，已經在淡水觀音山閉關訓練2到3個月的越野跑上坡的能力，果然成功力壓3名菲律賓移工的聯手追趕，最終以2分多鐘(38分50秒)差距打敗後面三名菲律賓移工Jonathan Bauson、Eugene Dinawanao和Shem Hanson Aligarbes的追趕，成功把冠軍留在台灣。

孫育彬賽後說：「過去一直輸在跑步，排名很常只在4到7名左右，這次特別閉關訓練跑上坡，加上我非常重視這一場，比賽之前特別去拜了兩間廟也去問了祖先，很開心這次終於拿下衝刺賽男子總排第一，接下來就要好好準備下一場10月的10K賽事，要為我上一場中暑暈厥被送醫院來雪恥。」

女子菁英組更可喜的是，前三名都被台將包辦，依排名順序是謝伯韶(49分45秒)、王南評(53分40秒)、何孟秋(56分38秒)，「美女警女」謝伯韶再次拿下總排名第一，表示：「其實我並不是很滿意內容，特別前一晚11點多才到台中，躺在床上輾轉難眠，只睡了1個多小時，加上賽前折返跑訓練有點傷到大腿後肌肉，今天一開始起跑還處於落後，幸好後面靠著關卡全過的優勢才成功反超，但整體跑起來狀況並不好。」

但對於斯巴達障礙跑有機會爭取亮相2028年洛杉磯奧運，謝伯韶說：「我肯定是會想參加，特別是今年看巴黎奧運轉播時就很羨慕，身為選手本來就是以奧運為最高的殿堂，但現在我在台北市警局每天要上班9小時，如果要真正訓練，除非上面長官同意又或者申請請假，不然，恐怕很難再做精進。」

在台灣首度舉辦的斯巴達台灣錦標賽，過程特別不容易，賽事總經理陳功儒指出：「自從我們在2016年10月舉辦第一場賽事以來，最大的重點一直是希望讓世界看到台灣，但因為斯巴達總部過去都以『奧會模式』的奧會會旗為主，但因為台灣區參賽人口相當踴躍，一直到今年終於爭取到以『TAIWAN』名義來舉辦錦標賽，並且讓我們首場在台中舉行，這是相當重要且具鼓舞性的意義。」

地主台中美女選手吃吃跟著男友參賽。（大會提供）

來自地主台中的帥哥美女組合凱恩(左)和女友吃吃。（大會提供）