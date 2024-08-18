警方今天在彰化一處民宿逮捕脫逃通緝犯曾男。（水上分局提供／廖素慧嘉縣傳真）

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嘉義縣水上分局13日帶回疑販毒的曾姓通緝犯，因員警解開曾嫌手銬方便他吃便當，曾嫌趁機脫逃，並闖入附近民眾偷走金飾及賓士轎車逃逸，逃亡行蹤忽南忽北，今（18）日在彰化落網，逃亡期間疑有劉姓嫌犯接應，警方逮捕2嫌擴大偵辦中。

嘉義縣水上警分局13日逮捕涉嫌毒品、偷竊案的43歲曾姓通緝犯，員警為方便曾嫌吃便當而解開他的手銬，但曾嫌卻趁機直接從分局後門脫逃，並到距離分局約200、300公尺處的民宅，侵入屋用偷金飾，並偷開1輛賓士車逃逸，後來將賓士車棄置於中埔鄉公館一帶。

警方立即組成專案小組，連日來擴大調閱監視畫面，全面追緝，發現曾嫌由劉姓男子開黑色自小客車接應，在台南、嘉義、彰化藏匿，忽南忽北大逃亡，且不斷換裝、至少更換2輛交通工具，以此製造斷點，企圖躲避追查。

曾嫌及劉嫌投宿在彰化縣芬園鄉彰南路一間民宿，今天上午9點多警方見時機成熟，欲進入逮捕，曾嫌察覺有異，想從後門逃離，警方優勢警力將他壓制在地，逮捕他與劉嫌2人，將2嫌手銬腳鐐，絲毫不敢大意。

2嫌逮捕到案後，警方帶回水上分局，正清查逃亡期間2嫌所接觸（應）對象，並追查毒品來源。