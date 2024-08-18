新竹高商祕書謝淑娟守護校園職業安全衛生績效卓著，經新竹市政府推薦，近日獲選勞動部113年度推行職業安全衛生績優人員，是全國唯一獲此獎項的學校人員，謝淑娟的本科是英文教師，完全沒有接觸過職業安全衛生，能夠獲得此獎，相當難得。

勞工處長林昱志說明，為提升校園工作安全衛生，市府與國立清華大學成立清安學園安衛家族，成員包括竹市18所大專院校、高中職、國中及校園承攬廠商共25個單位。

新竹高商是清安學園成員之一，該校職安衛人員謝淑娟自2018年開始辦理各項職業安全衛生教育訓練，期間陸續建置20項職安衛文件、成立職業安全衛生委員會、化學實驗室進行洩漏液災害演練及檢討會議、化學實驗室執行環境監測作業等措施。

勞工處指出，謝淑娟新竹高商行政職祕書，本科是英文教師，完全沒有接觸過職業安全衛生，2018年在校長劉曉雯任務編派下開始執行學校職業安全衛生工作，並考取甲種職業安全衛生業務主管。

謝淑娟表示，自己本身不具有理工科系背景，對職業安全衛生一點概念也沒有，但接觸後發現這是很重要的工作，學得越多越覺得自己的不足，剪樹修繕的高架作業、機械設備操作、施工承攬管理、實驗室化學品管理、教職員的人因性危害防止，以及健康檢查的落實等等，讓她覺得一走上職業安全衛生這條路就沒有停止的一天，雖然很辛苦，但是只要每位新竹高商同仁都是安全的，所有的付出就非常值得。

她說，特別感謝校長的支持，推動校園職業安全衛生需要每位同仁的配合，也需要相關經費來執行，校長總是支持她不斷的與同仁說明溝通，而校長本身更參加甲種職業安全衛生業務主管課程，並於今年通過測驗獲取證照，帶領全校師生推動職業安全衛生。

市府表示，謝淑娟在今年8月1日已從新竹高商退休，她說一日職安衛終身職安衛，如果有學校需要校園職業安全衛生的經驗，她願意毫無保留的提供。

勞工處說明，為推動竹市事業單位職業安全衛生，降低職業災害發生，市府爭取勞動部「補助地方政府參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫」經費補助，成立工安輔導團，利用志工的安全衛生專業及廠務經驗提供務實的防災資訊及方法，協助及輔導工安較弱勢的中小企業改善工作環境，勞工處每年辦理400場次以上臨廠輔導，協助事業單位建立正確的職業安全衛生觀念。

此外，勞動部有提供中小企業改善衛生設施及器具經費補助，歡迎事業單位踴躍提出申請，如有相關問題可洽詢新竹市政府勞工處電話03-5324900。