美國白宮於美東時間17日發布美日韓「大衛營峰會」一周年聯合聲明，重申三方致力維持印太和平與穩定、維繫共享願景及共同面對全球重大挑戰的決心。外交部今天強調，台灣將持續與美、日、韓及所有理念相近夥伴攜手合作，共同守護台海及印太區域的和平、穩定與繁榮。
外交部副發言人蕭光偉指出，美國白宮發布美日韓「大衛營峰會」一週年聯合聲明，除強調在去年峰會揭示的「大衛營原則」基礎上持續深化三方在安全、科技及經濟等領域的夥伴關係外，另重申三方致力維持印太和平與穩定、維繫共享願景及共同面對全球重大挑戰的決心。
他說，印太區域安全是國際社會普遍關切與重視的議題，近期包括美日韓三方印太對話及三邊防長會議、美日菲三方峰會、「美-歐盟印太高階諮商」、「美澳部長級諮商」（AUSMIN）、美義、美日等多邊及雙邊場域的聯合聲明中，都納入維持印太區域的和平穩定、反對改變現狀的重要性。
外交部強調，台灣作為印太區域不可或缺的成員，將持續與美、日、韓及所有理念相近夥伴攜手合作，共同守護台海及印太區域的和平、穩定與繁榮。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。