北市士林區一名李姓女子，因急於租房，竟誤信Facebook上租屋廣告，聽信假房東「看屋需先支付租金」，所幸銀行行員通報警察，經員警確認，支付1萬多元訂金才能看房，與常理不符，阻止李女匯款。

警方表示，25歲李姓女子在網路上找尋租屋資訊，在網路上發現一間在後港街，1房1廳1衛，而且屋內全新裝潢，美侖美奐，看得李女覺得物超所值。出租者以「看屋需先支付訂金」為由，要求李女先匯款，且經屋主確認無誤，始有機會看屋。李女不疑有他，正於銀行臨櫃，準備匯款1萬1000元給對方。

許員初步研判為租屋詐騙手法，經現檢視李女提供與「屋主」之對話紀錄，確認是詐騙集團以話術取信於李女，利用李女著急尋屋心態，誘使李女先給付「看屋訂金」。並向李女說明這是近來常見的「租屋詐騙手法」，並搜尋相關網路新聞案例供李女參考，李女始驚覺受騙，立即打消匯款念頭並封鎖詐騙集團聯繫，保住打工賺來的辛苦錢。

士林分局呼籲，租屋族在簽約前及看屋前，千萬不要輕易交付金錢，同時需確認對方是否確實為房屋所有者。另租金顯然不合理的租屋訊息，更需再三確認，以防止被詐騙。