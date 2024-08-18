【全程字幕】東岸商場法律戰 「四連勝」！ 謝國樑信心高喊：在基隆擋下大罷免潮 @ChinaTimes

基隆市17日舉行一年一度中元祭遊行，拆樑團體質疑基市府竟在會場上分發宣傳小物，認為違反行政中立，並羅列基隆市長謝國樑五大市政缺失。對此，謝國樑18日表示，市府願與公民團體對話，他並強調，他將在基隆擋下大罷免潮，以免明年蔓延到全國。

中選會日前宣布基隆市長謝國樑罷免案成立，公民團體「山海公民拆樑行動」近日推出新版宣傳單，羅列謝國樑五大市政缺失。另外，18日上午也質疑在中元祭遊行活動的服務台旁，就有「反罷免」的政黨宣傳物放置，認為有違反行政中立的嫌疑。

謝國樑18日上午受訪時表示，中元祭遊行當天，相較國民黨的攤位，民進黨的攤位就在愛三路郵局門口，反而是更顯眼的位置，他認為應沒有民團所指稱的情況發生。

至於市政缺失部分，謝國樑強調，他很樂意與民團對話，讓基隆市政做得更好、更貼近民意。但他話鋒一轉指出，他認為目前這場罷免，乃至於明年可能出現的罷免潮，已經變成了一種「重選」的手段。

因此，謝國樑強調，他將會打好這場選戰，並且將今年到明年的「大罷免潮」，在基隆就先擋下來，以免明年蔓延到全國。

另外，中國國民黨也將於9月6日在基隆市舊麵粉廠舉辦大型造勢晚會，外界關心是否會邀請立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕等人參與。謝國樑表示，他希望所有國民黨的同志與好朋友、長官，都能夠來參加。不過，該場活動邀請貴賓部分，是由國民黨中央統一邀請，他也授權黨中央全權處理。

另外，國民黨中央18日上午也發文表示，財政部正式駁回NET主富公司對於東岸商場ROT促參案的異議申訴，這已經是市府在此案中的第四次勝利。謝國樑表示，不只法院，連促參案主管機關財政部都對主富公司提出的異議及申訴認為完全沒有理由。

謝國樑認為，這一系列市府與NET主富公司的法律訴訟結果，也同時證明了這次的罷免案愈來愈沒有正當性。