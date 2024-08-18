兩岸關係陷入僵局，有學者憂心，如果繼續衝突的話，可能會產生「台灣加一」，即國際企業擔心台海爆發衝突而向外轉移，以避免風險，這對台灣企業的發展很不利。大陸學者則提出，兩岸要開展精細化的交流合作，包括「軟交流」、「智交流」與「慢交流」。

大陸國台辦旗下智庫「海峽兩岸關係研究中心」主辦的「2024兩岸關係研討會」18日步入第二天，有與會的兩岸學者提出上述觀點。

東海大學通識教育中心專任教授潘兆民於會議場邊受訪表示，兩岸交流絕對不能斷，因為這是非常重要的載體，現在反而要不斷強化，過去陸生來台交流交換，如今因兩岸政治情況不好而中斷，這是不利於兩岸交流的。

潘兆民認為，過去曾有過的交流，現在至少要把它恢復，所以在交流上面要「創鏈」，而不是斷鏈，至少把過去斷掉的鏈條要恢復起來，然後創造更好、更有意義的交流。

據潘兆民轉述，在分組討論時，有兩岸學者特別提到，陸方可客制化做一些尋根之旅，例如兩代同行，不要總是找同一批人去大陸，否則效益沒有擴散出去。另有兩岸學者提到，交流不一定只有在兩岸之間，許多海外交流也很重要，例如身處國外的台灣年輕人，也可以請他到大陸走走。

兩岸經貿方面，潘兆民認為也應加強交流，尤其ECFA所影響的產業是台灣重要的就業族群。他建議陸方，不僅不要對台進行經貿制裁，還要增加ECFA的鏈接；在經濟上的鏈接不能斷掉，且至少應該要恢復過去的鏈接。

對於台商轉移與「中國加一」的問題，潘兆民直言，地緣政治的影響力已不可磨滅，中美之間的競合只會越來越強。同時，大陸的製造能力也已提升，台商需要思考如何融入大陸新一波經濟成長的需求，包括新質生產力、產業升級等，這就是未來發展的利基。

潘兆民還憂心，如果兩岸繼續衝突的話，可能也會產生「台灣加一」，因國際企業也擔心與台灣合作，萬一發生衝突怎麼辦？投資是否血本無歸？因此可能轉移出去、避免風險。所以他直言，如果兩岸衝突越來越嚴峻，對台灣企業發展是不利的，只有好的兩岸關係，台灣才會有好的經濟成長。

同場出席會議的上海台灣研究所所長倪永杰表示，當前還是需要推動兩岸的融合發展，推動兩岸的交流合作，來衝破當前的「綠色屏障」，要開展高品質、精細化的交流合作。

倪永杰提出兩岸的三種面向交流，包括開展以文化、歷史為主的「軟交流」；開展專業性、小規模、精細化的「智交流」；開展沉浸體驗式、對口互動式的「慢交流」，取得交流的實際效果。