瓦磘溝水質遭汙染，新北市環保局派員調查。（新北市環保局提供）

新北市政府大力整治貫穿中、永和區的瓦磘溝，水質與環境均有大幅改善，但臉書社團昨（17）日有網友貼出瓦磘溝被染成綠色，形容像是「綠拿鐵、抹茶奶綠、酪梨牛奶」。新北市環保局獲報後追查，查出疑為中和區私人工程行業者清洗水性漆溢流至水溝造成汙染，已依法告發。

環保局表示，經派員前往稽查，查出有色廢水係由大勇街29巷2弄支流流出，稽查人員採水快篩，水質為pH7.78，29度C，水色偏綠，快篩COD及重金屬均無反應，研判疑似為油漆廢水。

稽查員向上追查汙染源，在中和區自強路巷內吳姓業者經營的私人工程行，查獲於洗手槽清洗水泥刮板，因未設置防制措施導致刮板上白色水性漆溢流至周邊水溝造成環境汙染，已違反廢棄物清理法第27條第2款規定，當場依法告發。另該工程行雖然於稽查當下未有排放黃綠色油漆，但刮版上殘留有黃綠色油漆，後續將比對工程行施工地點狀況，進一步調查。

環保局表示，後續將於上游明渠處增設監視器，並針對排放時段加強該水體周遭巡查，倘有發現汙染情事將盡速派員排查並針對汙染源告發處分；另協請工務局提供室內裝修許可申請資料，並持續查訪鄰近住戶與油漆行，持續追查。

環保局呼籲，民眾如有油漆未使用完畢，請用吸水性報紙、布等材質吸收後 ，妥善防破防漏包裝並標示，交給垃圾車。