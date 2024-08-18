名醫江坤俊上月傳出不倫與性騷疑雲後，儘管他否認到底，但正面形象受挫，這個月他繼父親節發文與13日上傳乳癌衛教影片後，今（18日）第3度發文，表示「只要病人需要我，我會一直都在，只要你願意等我。」

江坤俊今在臉書粉專PO出一張自己的照片，照片中的他，穿著格子襯衫，雙眼看著遠方，並PO文指，他在乳房超音波室幫一位做完治療，做定期檢查的乳癌女子掃超音波，突然發現這位40多歲的女子，都沒有聲音，連呼吸的聲音都沒有…，他趕緊轉頭看向她，原來女子一直在憋氣。

江坤俊指出，他問女子「幹嘛不呼吸？」女子回「我很緊張」，掃完超音波後，他告訴女子，「看起來都沒有問題，繼續追蹤就好」，女子突然深深的吐了一口氣說，「我在外面等了2~3個小時，就是為了聽你這句話，值得了。」

文末，江坤俊指出，「很謝謝妳的信任，我知道我不能給每位病人很多時間，但每一次的治療和檢查，都會是我的全力以赴，只要病人需要我，我會一直都在，只要你願意等我。」

這篇貼文引發網友熱議，有網友說，「視病人如親是醫生秉持的態度」、「做你的專業！好好愛惜愛你的人」、「病人需要你，加油」、「誰無過去，你不是神，你是醫治需要你的人」，但也有網友酸，「內褲記得要帶走，不管是誰的。」