婆媳糾紛萬年難解，而丈夫則是這段關係裡的核心。有一名媳婦日前現身網路，向網友大吐苦水，表示丈夫為了替遠在花蓮的婆婆慶祝生日，而與自己爆發口角，爭執到最後竟鬧到要離婚；貼文經網路發佈後，迅速掀起討論，有許多網友認為該夫妻早已存在許多矛盾，此次的事情僅為爆發點。

該媳婦透過臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」並以「因為不回婆家幫婆婆過生日，老公提出離婚」命題發文，透露婆家就在前不久才發生地震的花蓮，由於陸續傳來餘震，因此早在丈夫7月提出幫婆婆過生日時，她就提議改為南部3天2夜遊，缺點是需要婆婆自行搭車前往，「婆婆身體還很健朗，小姑也住南部可以先接婆婆，我們一家則從北部南下與她會合。」

不料，婆婆卻直接拒絕，堅持留在東部過生日，而婆婆的子女們也一致稱要尊重母親的想法。於是，媳婦提出改坐火車，丈夫說不方便；她再表示可至當地租車，結果丈夫卻反駁：「就說了，不方便，這樣怎麼載我媽出門。」媳婦的怒火一觸即發，「你媽高貴到不能坐租賃車？如果這樣，我跟小孩都不會去唷，我要對我小孩的生命負責，不可能為了一個固執不離開的人，拿我跟小孩的命去賭。」；丈夫見狀，僅淡定回應，「好，我自己回去。」

本以為事情就此告一段落，沒想到丈夫前幾天再問，確定八月底不陪他回去嗎？鑒於日前才發生地震，媳婦為此拒絕一同前往花蓮，沒想到丈夫卻回：「我就剩一個媽了，你就不能讓她開心過生日嗎？我們離婚吧，我們觀念不合。」對此，媳婦也不忍了，「好，找一天去辦一辦，我才受不了你們一家都有病，明知危險，還放任你媽這樣的決定」。

貼文發佈後，有人坦言餘震後動不動就下雨、土石鬆動，確實很危險，但直呼雙方都有處理不妥的錯處：「最近地震不斷有安全考量是沒錯啦，但你講那些話真的很讓人一把火欸」、「男方幼稚，用離婚情勒，女方講話也很衝」、「有時候離婚不是兩個有問題的人，而是兩個都無法解決自己問題的人」。

也有人認為夫妻之間的矛盾應該不止這一次，紛紛表示：「只是最後一根稻草吧」、「剛好有藉口，應該早就想離婚」、「別想太多，只是借題發揮」、「冰封三尺非一日之寒」。