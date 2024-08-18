道奇球星大谷翔平敲出本季第38轟，大聯盟全部30支球隊都挨過他的全壘打，還跑出兩次盜壘，但是大谷對自己的近況不太滿意。本月14場比賽，大谷的打擊率僅有0.164，吞下14次三振，這一次的全壘打也沒有以往敲得那麼猛。紅雀最後5比2打敗道奇。

「我認為看著投手的時候，保持正確的姿勢非常重要，我感覺有一點歪了，同時在事情有點不順的時候，我能夠在本壘板前採取更好的方法來彌補。」這次大谷表示是對方投手沒有投好，這顆變化球（彈指曲球）掉在紅中的位置，被他撈成全壘打。大谷希望自己要提升整體的打擊品質，他現在打擊率0.291、攻擊指數0.990，本月12日對海盜系列賽之後跌破3成打擊率。

大谷對所有球隊開轟「全球團制霸」是日本球員第一人，現役球員第19人，累積38轟37盜，預計很快會當上道奇隊史40轟40盜的第一人，即使大聯盟史上也僅有6人做到。

退役球星索利安諾（Alfonso Soriano）曾在2006年締造46轟、41盜、41支二壘打的超強紀錄，索利安諾花費147場達陣40轟40盜是史上最快。大谷目前121場例行賽，很有機會打破索利安諾的紀錄。