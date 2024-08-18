美國15歲少年貝克勒（Heman Bekele）因研發成本只要約16台幣、能治療皮膚癌的肥皂，獲「時代」雜誌（TIME）評選為2024「年度兒童」（Kid of the Year）。

「時代」雜誌將2024「年度兒童」殊榮頒給維吉尼亞州15歲少年貝克勒，表彰他研發一種能治療皮膚癌的肥皂所付出的努力，印度媒體「第一郵報」（Firstpost）2023年報導，這種肥皂的成本預計只要約50美分（約新台幣16元），相比皮膚癌療程動輒4萬美元（約新台幣128.7萬元），是相當實惠、平易近人且容易進行的方法。

Introducing our Kid of the Year, Heman Bekele: The fifteen-year-old invented a soap that could one day treat, and even prevent, some skin cancers https://t.co/3uonC5hDR9 pic.twitter.com/6gwdJwmQG8 — TIME (@TIME) August 15, 2024

「時代」雜誌報導，貝克勒出生於衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa），4歲時隨父母赴美，他4歲時就喜歡自己做實驗，隨意混合家裡能弄到手的物質，例如洗衣精、肥皂，然後等待結果。

7歲時貝克勒收到一套化學用品，裡頭有氫氧化鈉，當時他已經在網路上自學化學反應，知道鋁碰上氫氧化鈉會產生大量能量，那時他就想到自己或許能對地球做出一些貢獻，「我那時想到這可能是一種能源解方，能夠產生源源不絕的能源，但我也差點釀成火災」。

貝克勒回憶，小時候父母總是耳提面命，要他和姊妹們注意防曬，警告陽光帶來的風險，搬到美國後，他終於理解在陽光及紫外線曝曬下帶來的問題，進而思考如何在這個問題上貢獻一己之力。

貝克勒後來讀到樂得美乳膏（Imiquimod）的相關文獻，樂得美是獲認可能治療皮膚癌的乳膏狀藥物，是廣泛被醫生用來治療皮膚癌的第一線藥物，不過貝克勒思考的是如何讓這種藥物能夠更廣泛地應用、在癌症早期階段更容易地被患者使用，他後來想到了每個人都需要用肥皂洗澡，因此開始設法研發皮膚癌肥皂。

不過這款肥皂不是單純將樂得美及肥皂融合在一起就好，由於樂得美的藥效可能會隨洗澡水流逝，因此貝克勒必須將樂得美鎖進脂質的奈米顆粒內，當肥皂被水沖掉時，奈米顆粒仍能停留在皮膚上。

貝克勒的皮膚癌肥皂可能還需要數年才能上市，不過今年夏天，他已開始在約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院（Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health）工作，希望早日讓目標成真。