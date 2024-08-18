台北市前市長、民眾黨主席柯文哲京華城案爭議持續，名嘴李正皓爆料，柯在2020年3月10日與一名位高權重的女性開完神秘會議後，就收到京華城陳情信。柯文哲回應，當日是和國民黨議員應曉薇的便當會。應曉薇今（18）日表示，便當會中有提到京華城，但是是依照監察院的糾正，並交由市府依法行政，且會中一堆人，並沒有秘密會議，市府也有完整紀錄。

李正皓指出，柯文哲在2020年3月10日與一名女子開完神秘會議後，3月17日就收到京華城陳情信，柯並於3月19日親簽交辦單給都發局；李說該女子位高權重，與北市政商關係也好，若柯被起訴，她恐也有圖利嫌疑。對此，柯文哲今指出，那天是和應曉薇的便當會。

應曉薇則說明，當天就是簡單的便當會，便當會行之有年，不只議員，里長也和市長有「與市長有約」會議，便當會的30分鐘內會提出很多案子，一堆人也參與其中，不僅是公開會議，市府也有完整紀錄，根本不是秘密會議。

應曉薇強調，雖然在便當會中有提到京華城，但是是依照監察院的糾正，盼京華城容積率提升至560％，但最終仍交由市府依法行政，且此案只是便當會中的其中1案。