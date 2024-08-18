新北市長侯友宜（右）與新北市府團隊今天上午搭乘火車從板橋抵達花蓮後，首站前往花蓮市金三角商圈知名伴手禮店「新味醬油」參觀，並使用業者手工釀製的醬油滷肉，開箱成品後頻頻和團隊分享。（羅亦晽攝）

新北市長侯友宜（右）與新北市府團隊今天上午搭乘火車從板橋抵達花蓮後，首站前往花蓮市金三角商圈知名伴手禮店「新味醬油」參觀，並使用業者手工釀製的醬油滷肉，且他在鍋蓋開啟且聞到香氣時，毫不猶豫地比出讚的手勢。（羅亦晽攝）

新北市長侯友宜（前左二）與新北市府團隊今天上午搭乘火車從板橋抵達花蓮後，首站前往花蓮市金三角商圈逛街，路上還遇到不少前往旅遊的新北市民，並感謝大家用行動力挺花蓮。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

新北市長侯友宜今天帶領市府團隊到花蓮展開2天的城市交流，一行人上午抵達花蓮後，在花蓮縣府團隊陪同下走訪市區金三角商圈、將軍府園區、體驗賞鯨活動、逛東大門夜市等，振興地方觀光產業。侯友宜表示，花蓮觀光在天災重創交通路線下面臨重大挑戰，新北會與花蓮一同合作銷售農特產品，一起努力拚經濟。

侯友宜與新北市府團隊今天上午搭乘火車抵達花蓮後，直接驅車到花蓮市金三角商圈，首站先前往知名伴手禮店「新味醬油」，使用業者手工釀製的醬油滷肉，並在等待期間走訪商圈店家，品嚐老字號小吃店「來成排骨麵」及「一心泡泡冰」，也到各式名產店購買伴手禮，最後回到新味醬油品嚐自己滷的滷肉。

侯友宜試吃滷肉前分享走訪花蓮市區金三角所見到的景象指出花蓮今年因地震、颱風造成交通路線不順暢，對在地觀光來說是重大挑戰，走在街頭發現店家生意都不是很好，銷售率頂多只有2至3成，旅宿業者住房率也僅1成多，希望這次帶新北市觀光產業業者、市府各處首長到花蓮旅遊、振興觀光，也期待透過產銷合作，一起努力拚經濟，帶動花蓮的經濟。

他興奮的說，花蓮有很多好吃的東西，他一路走、一路吃，且途中還巧遇很多前往旅遊的新北市民向他推薦美食，「可惜自己的胃不夠大，希望更多國人或是外國旅客能到花蓮吃透透、玩透透，不過自己倒是已經採購很多名產準備宅配回家和親友分享。」

伴手禮業者劉瑞祺感動表示，侯友宜是花蓮發生天災後，首位實地走訪花蓮市區的縣市首長，期待其他縣市首長能效仿。侯友宜則回應，「作為市場出身的人，深知市民經濟的重要性，希望能夠透過自己的行動，讓小地方被更多人看見，讓更多人認識花蓮之美。」

接著侯友宜在業者引導下開箱自己燉煮的滷肉，鍋蓋打開瞬間，醬油香氣立刻從鍋中竄出，每個人鼻子嗅到鹹甜的油香味後，嘴裡不免開始分泌大量唾液，侯還笑稱，「這時應該要配一碗飯」，嚐完滷肉後他頻頻比出「讚」的手勢，迫不及待與團隊、花蓮副縣長顏新章、花蓮市長魏嘉彥等人分享。

業者隨後也端出花蓮知名美食「小籠包」與「蒸餃」，侯友宜雖然胃已經有6、7分飽，卻敵不過小籠包的香氣，大口咬下後也直呼「好吃」，由於侯友誼下午行程是出海賞鯨，記者問他是否會擔心吃太飽暈船，侯笑說，「不會暈船，賞鯨前還要去參觀將軍府，走走運動可以幫助消化，也期待晚上的東大門夜市行程。」