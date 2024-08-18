台中市議員陳俞融指出，全市整體微電腦瓦斯表平均裝置率約為6成2，但人口密集的行政區普及率卻低於平均值。（陳淑娥攝）

台中市整體微電腦瓦斯表平均裝置率約為6成2，但人口密集的行政區普及率卻低於平均值。有議員指出，全市人口密度最高北區，微電腦表戶數僅2萬1924戶，普及率44％，另西區43％、中區更低僅21％，遠低於全市平均水平。市府指出，全市裝置率從2019年底39.39％上升至今年6月63.78％，已逐漸普及。

陳俞融指出，相較於傳統機械式瓦斯表，微電腦瓦斯表具有多項安全功能，包括大量漏氣時自動遮斷、超時使用自動遮斷，以及遭遇5級以上地震時立即遮斷等。雖然每月基本費相較傳統機械瓦斯表，微電腦瓦斯表會從60元上升到100元，但安全度提升是無可比擬的。

陳俞融說，根據市府統計資料指出，雖然台中市整體微電腦瓦斯表平均裝置率約為6成2，但人口密集的行政區普及率明顯偏低。其中全市人口密度最高的北區，天然氣總供氣戶數有4萬9741戶，但微電腦表戶數僅2萬1924戶，普及率44％，其他人口密度高的行政區如西區為43％，而中區更低僅21％，遠低於全市平均水平。

依照審計處報告指出，經發局辦理台中市公用天然氣事業查核管理計畫，計有欣中、欣彰及欣林等3家公司，以確保用戶用氣安全，但中區、北區、西區等人口密集且使用天然氣用戶比率高，裝置率偏低，亟待督促業者加強與用戶溝通裝置，請市府檢討改善。

陳俞融提到，根據消防署全國火災次數、起火原因及火災損失統計表顯示，2017到2022年因瓦斯漏氣或爆炸引發火災共525次，平均1年發生87.5次。而陽光基金會2017到2022年服務資料也指出，因瓦斯氣爆致燒傷者共179人，其中近7成為燒傷面積大於20％之重大傷病患者，顯示瓦斯安全裝置普及刻不容緩。

陳俞融表示，舊市區人口密集、天然氣使用頻繁的區域，微電腦瓦斯表普及率卻低，無疑增加安全風險。目前經濟部能源署的政策允許新戶裝表及既有用戶10年期換表，可免費換裝微電腦瓦斯表，但許多市民並不知情，市府在天然氣事業查核管理計畫中，應更積極推動微電腦瓦斯表普及。

經發局表示，台中市微電腦瓦斯表裝置率從2019年底39.39％上升至今年6月63.78％已逐漸普及，在六都僅次於新北市69.37％、台北市67.49％排名第三，尚高於高雄市60.34％、台南市49.53％及桃園市46.79％，於全國推動設置率已屬前段班。

經發局說明，現階段天然氣事業法，尚無強制規定用戶一定要換裝微電腦瓦斯表方可供氣，不過微電腦有自動偵測漏氣及緊急遮斷等安全功能，市府持續鼓勵民眾申裝。天然氣用戶如有換裝微電腦瓦斯表的需求，可洽台中市3家天然氣公司，市府會持續與3家天然氣事業公司共同推動，宣導用戶換裝微電腦瓦斯表，以增加普及率。