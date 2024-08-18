彰化縣埔鹽鄉順澤宮為慶祝羽球男子雙打王齊麟、李洋在巴黎奧運衛冕金牌，連續兩周免費發放「麟洋配」冠軍帽，豈料竟被民眾轉手喊價2800元，對此民俗專家警告，帽子和經書一樣，都屬於神明的信物，都不能轉售，恐犯滔天大罪，甚至下地獄。

民俗專家表示，帽子屬於「神明的信物」，和經書一樣，都不能轉售，不肖人士免費索取再轉賣，恐犯「滔天大罪」，甚至會下地獄，且廟方也有發聲明，信徒只能送人，不希望被轉售圖利。

順澤宮發送的麟洋配冠軍帽以「奧運羽球男雙金牌麟洋配」為元素設計，印有「No.1」，「1」還是台灣圖騰，民眾憑身分證即可領取，每人每次限領1頂，首批限量2000頂在8月10日發放，不到1小時就被索取一空，廟方緊急再追加3000頂，並於昨（17）天和今天上午9點及下午1點發放。

沒想到有民眾拿到後，竟PO上網以2800元轉賣，廟方得知後非常無奈，「這樣做真的不太好，拜託大家配合。」

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